Делегація "біло-синіх" успішно дісталася Києва та продовжить підготовку до відновлення сезону вже в рідному місті.

Основна, молодіжна та юнацька команди Динамо чартерним рейсом прилетіли до столиці України після одинадцяти днів на зборі в Туреччині. Тренерський штаб надав футболістам один день відпочинку, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Вже 10 лютого кияни продовжать підготовку до весняної частини УПЛ та поєдинків Ліги Європи проти Брюгге, які відбудуться 18 та 25 числа. А от перший офіційний матч року команда Мірчі Луческу зіграє вже 13 лютого проти Олімпіка.

Нагадаємо, 8 лютого Динамо розгромило БАТЕ в останньому контрольному матчі на зборах з рахунком 5:2.

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