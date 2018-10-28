Динамо повернулось до Києва після перемоги над Ренном

Київське Динамо успішно дісталось Києва після першої перемоги у Лізі Європи 2018/19. Завтра кияни розпочнуть підготовку до наступного поєдинку проти Львова.

Близько 15:00 за київським часом Динамо успішно повернулось до столиці України. Сьогодні у команди вихідний, а вже завтра кияни розпочнуть підготовку до поєдинку 13 туру УПЛ проти Львова, повідомляє Динамоманія.

"Майже весь матч грали в меншості", або Таємний ключ до перемоги без Циганкова: реакція соцмереж на Ренн – Динамо

Нагадаємо, вчора кияни здобули першу перемогу в Лізі Європи 2018/19. Підопічні Хацкевича на виїзді перемогли Ренн та разом з Астаною набрали по 5 очок і очолюють групу K.

Поєдинок Динамо – Львів розпочнеться у неділю о 17:00. Після 12 турів УПЛ Динамо відстає від Шахтаря на 2 очки. До слова, в матчі першого кола Динамо здолало Львів лише завдяки голу на останніх хвилинах поєдинку.

"Чиста помилка Бойка – досвідченому кіперу це не личить". Чому Динамо перемогло у меншості, а Ворсклу списувати зарано