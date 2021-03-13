Київське Динамо визначилось із переліком гравців, які матимуть змогу зіграти проти Зорі у матчі 18-го туру УПЛ.

Мірча Луческу взяв 23 гравців до Запоріжжя на виїзний поєдинок проти Зорі, повідомляє офіційний сайт Динамо. Зазначимо, що до команди приєднається воротар дубля киян Валентин Моргун, який сьогодні, 13 березня, виступав за другу команду. Також відзначимо, що Дуелунд не вирушив із Динамо, причини цього не називаються.

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Голкіпери: Бущан, Бойко.

Захисники: Кендзьора, Сирота, Забарний, Караваєв, Миколенко, Сідклей, Тимчик, Попов.

Півзахисники: Андрієвський, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Шепелєв, Гармаш, Лєднєв, де Пена, Жерсон Родрігес, Циганков.

Нападник: Супряга, Бєсєдін.

До слова, матч Зоря – Динамо відбудеться вже завтра, 14 березня, початок о 17:00. Додамо, що луганці посідають третє місце в чемпіонаті, відстаючи від киян на 8 пунктів.

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