Влітку київське Динамо планує залучити до основної команди трьох футболістів, які були орендовані іншими клубами.

На літніх зборах до розташування киян прибудуть троє півзахисників – Навін Малиш, Антон Царенко та Олександр Яцик, повідомляє Telegram-канал INSIDE UPL. За підсумками тренувальних зборів тренерський штаб Динамо ухвалить рішення щодо подальшої долі гравців.

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Навін Малиш наразі виступає на правах оренди за полтавську Ворсклу. Динамо цінує універсальність гравця, цього сезону молодий футболіст забив 3 голи на позиції опорного півзахисника, хоча розпочинав сезон як правий захисник.

Антон Царенко влітку перейшов до польської Лехії. Керівництво Динамо бачить у 20-річному гравцеві майбутню заміну Віталію Буяльському. Зазначається, що Лехія хотіла б залишити Царенка у своєму складі, проте в угоді про оренду футболіста немає права викупу.

Олександр Яцик виступає за Зорю з 2023 року. У поточному сезоні півзахисник провів 26 матчів за луганський клуб, у яких забив 6 голів та віддав 4 асисти.

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