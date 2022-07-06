Кияни визначились з долею кількох гравців, які перебували у розташуванні дорослої команди Динамо.

"Біло-сині" віддадуть чотирьох гравців до розташування Динамо U-19, повідомляє Динамоманія. Вони мають повернутися до України зі зборів, які тривають у Швецарії.

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З юнацькою командою продовжать підготовку до кваліфікації Ліги чемпіонів Навін Малиш, Максим Дячук, Назар Волошин та Антон Царенко.

Додамо, що до розташування Динамо повернулись представники збірної України, а також двоє легіонерів – Беньямін Вербіч та Томаш Кендзьора. Усі вони вже зіграли у спарингу з Янг Бойз.

Динамо та Янг Бойз зіграли матч на 3 результати – великий камбек основи, сейви Нещерета, втрачені шанси Ваната і Ко