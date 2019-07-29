"Динамо потрібно повертати собі чемпіонство", – Бєсєдін назвав амбітні плани після перемоги у Суперкубку України

Нападник Динамо Артем Бєсєдін вірить, що успіх у Суперкубку України супроводжуватиме киян протягом всього сезону.

"У нас вже вибору іншого немає: треба повертати і чемпіонство, і Кубок, і демонструвати хорошу гру. Треба грати для вболівальників і для самих себе. Грати і доводити своєю грою, що ми кращі.

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Ми добре попрацювали на зборах, але офіційні матчі – це офіційні матчі. Скоро чемпіонство, тому розслаблятися не можна.

Коли Динамо чи Шахтар виграє Лігу чемпіонів? Ці клуби зроблять все в єврокубках, щоб не впасти обличчям в грязюку. Впевнений, що ми і Шахтар гідно виступимо в єврокубках. А виграти ЛЧ – будемо старатися. Я реаліст, шанси невеликі. Тому треба просто дійти якомога далі і показати хорошу гру", – цитує Бєсєдіна Tribuna.com.

Нагадаємо, завдяки голам Бурди і Гармаша Динамо зуміло мінімально обіграти Шахтар (2:1) в рамках Суперкубка України.

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