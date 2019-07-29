toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Суперкубок України
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Динамо потрібно повертати собі чемпіонство", – Бєсєдін назвав амбітні плани після перемоги у Суперкубку України

00:50 109 Читать на русском
"Динамо потрібно повертати собі чемпіонство", – Бєсєдін назвав амбітні плани після перемоги у Суперкубку України
Віктор Циганков та Артем Бєсєдін / Фото ФК Динамо

Нападник Динамо Артем Бєсєдін вірить, що успіх у Суперкубку України супроводжуватиме киян протягом всього сезону.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"У нас вже вибору іншого немає: треба повертати і чемпіонство, і Кубок, і демонструвати хорошу гру. Треба грати для вболівальників і для самих себе. Грати і доводити своєю грою, що ми кращі.

Динамо – Шахтар – 2:1 – відео голів і огляд матчу за Суперкубок України

Ми добре попрацювали на зборах, але офіційні матчі – це офіційні матчі. Скоро чемпіонство, тому розслаблятися не можна.

Коли Динамо чи Шахтар виграє Лігу чемпіонів? Ці клуби зроблять все в єврокубках, щоб не впасти обличчям в грязюку. Впевнений, що ми і Шахтар гідно виступимо в єврокубках. А виграти ЛЧ – будемо старатися. Я реаліст, шанси невеликі. Тому треба просто дійти якомога далі і показати хорошу гру", – цитує Бєсєдіна Tribuna.com.

Нагадаємо, завдяки голам Бурди і Гармаша Динамо зуміло мінімально обіграти Шахтар (2:1) в рамках Суперкубка України.

Динамо обіграло Шахтар і взяло Суперкубок України – вольова перемога команди Хацкевича у класному матчі

blog_ava
Динамо обіграло Шахтар і взяло Суперкубок України – вольова перемога команди Хацкевича у класному матчі
28 липня
5031
Теги
Суперкубок України Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Шахтар Шахтар Динамо Динамо Динамо - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
16
год
:
13
хв
Судува
18:45
Тре Пенне
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук