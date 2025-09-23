– Динамо другий матч поспіль забиває своїм суперникам по два м'ячі, але й у свої ворота пропускає стільки ж. Що відбувається з динамівцями?

– Команді потрібен тренер, а не помічники, яких вже й невідомо, скільки у Шовковського. Динамо провалюється раз за разом. А попереду не найсильніший європейський клубний турнір Ліга конференцій, якого я, якщо чесно, чекаю з великим побоюванням.

– Який вихід із ситуації?

– На мій погляд, зміна головного тренера. Скоро буде два роки, як Олександр Шовковський очолює Динамо, проте прогресу в грі колективу, як не було, так і немає. Не намагаюся порівнювати Валерія Лобановського і нинішнього наставника, але команду потрібно створювати тренеру, чого в нинішній ситуації не спостерігається і близько.

– Ви згадали про Лігу конференцій. Ми не говоримо про Крістал Пелас і Фіорентину, але хіба з такими суперниками, як Зріньскі, Омонія, Ноа, Самсунспор, Динамо не зможе набирати очки?

– Кияни вже "пройшли" Пафос і Маккабі Тель-Авів у кваліфікаціях єврокубків. Тому щось прогнозувати від нинішньої команди складно. Думаю, перша гра в групі проти англійського Крістал Пеласа покаже, на що вболівальники клубу зможуть розраховувати в цьому турнірі.

За моїх часів Динамо в чемпіонаті завжди виходило на поєдинок як фаворит, а зараз лише як конкурент, – сказав Саленко в інтерв'ю Sport.ua.

