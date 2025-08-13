Безвольна й прямолінійна гра київського Динамо проти кіпрського Пафоса в півфіналі кваліфікації Ліги чемпіонів поставила хрест на перспективах команди в цьому турнірі. Закономірна поразка (0:3 за сумою двох матчів) стала наслідком безвідповідальних дій в усіх ланках. У захисті чемпіони України наробили помилок на кілька матчів, а в атаці знову нічого не створили. Тепер чекаємо на суперника в кваліфікації Ліги Європи, де зустрінемося з переможцем пари Хамрун Спартанс – Маккабі Тель-Авів (перший матч – 1:2).

З вічним запитанням "хто винен і що робити" Футбол 24 звернувся до зіркового бомбардира Динамо початку 90-х Олега Саленка.

"Вони вичавлені, як лимон": Пафос – друге ім'я Динамо, під Шовковським хитають стілець, Йовічевіч на горизонті

– Пане Олеже, зрозуміло, що з такою грою Динамо нічого робити в Лізі чемпіонів. Втім, складається враження, що команда в єврокубках кожен матч проводить все гірше і гірше.

– Прикро, але такий наш невисокий рівень. У захисті зіграли дуже погано. Фланги провалювалися, центральні захисники грали самі за себе – один не знав, що робити, другий забув про відповідальність. Ще й воротар припустився помилки на початку матчу. Середня ланка також слабенько провела гру. Тому й маємо такий результат.

– У Динамо, складається враження, будь-яка помилка стає фатальною. Бо в атаці команда взагалі нічого не створює, за два матчі з Пафосом небезпечні моменти біля воріт суперників можна перерахувати на пальцях однієї руки.

– Усі розуміють, що в команді щось не те відбувається. Коли наявне таке велике розбалансування, то, звісно, винен тренер. У нього треба питати, як таке могло трапитися.

– Десь прорахувалися в процесі підготовки до сезону?

– Клуб усе для них зробив. Збори в Австрії, грають у Любліні – далеко їхати не треба. З підготовкою, гадаю, у них все було нормально. Мій син був із першою командою, тож знаю. Проблема, на мій погляд, у тому, що Олександр Шовковський награвав кілька складів на випадок ігор у Лізі чемпіонів і в чемпіонаті України.

Це – помилка. Бо вийшло, що один біжить в один бік, інший – у другий. А треба мати основну обойму з дванадцяти-тринадцяти футболістів. І навколо неї формувати рівноцінний резерв. У нас же один матч грають одні, в іншому виходить другий склад. Ігорю Суркісу, поки не пізно, треба задуматися над зміною тренера. Не знаю, що він думає про підсилення тренерського штабу, але потрібен спеціаліст, щоб створював нову команду.

Циганик розніс Динамо і Шовковського після 0:3 в Лізі чемпіонів: "Пафос показав цим "зіркам", хто вони і де вони"

– Шовковський після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів заявив, що команді бракує підсилення.

– Яке підсилення? На зборах було 35 футболістів. Пам’ятаю, що Йожеф Сабо також подібне говорив, коли Динамо провалило все. Коли тренер таке говорить, це означає, що він не зміг створити боєздатну команду. У Динамо всі гравці хорошого рівня. Недарма ж їх зараз розбирають по орендах.

– З такою грою, як проти Пафоса, можна й з Ліги Європи вилетіти.

– Гадаю, Динамо вийде на Маккабі. Чемпіон Ізраїлю має в складі непоганих легіонерів, багато футболістів викликаються до національної збірної, яка останнім часом суттєво додала й грала в Дивізіоні А Ліги націй, де змогла переграти Бельгію. Суперники будуть у рівних умовах, бо через війну Ізраїль також домашні матчі проводить на нейтральних полях.

Щоб пройти Маккабі, з Динамо треба зробити колектив, додати динаміки, креативу. Хлопці мають один за одного битися. По грі з Пафосом цього не було видно.

"Динамо насміхалося з нас, але ми показали, хто найкращий": гендир Пафоса – про успіх в ЛЧ і дружбу з Црвеною Звездою

– Динамо проти Шахтаря завжди б’ється, а Пафосу, який навряд чи сильніший за "гірників", місце в Лізі чемпіонів здали практично без спротиву.

– Давайте трохи почекаємо, побачимо, які висновки зробить керівництво Динамо після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів. Бо якщо так піде й далі, то незабаром у нас і чотирьох команд в єврокубках не буде. Динамо зараз не виглядає монолітним колективом, як це було навесні.

– Сергій Палкін поставив Шахтарю завдання виграти Лігу Європи. Чули про це?

– Після матчу з Карпатами, який Шахтар звів унічию, хоча мав поступитися, можна будь-що казати. Тепер і Динамо з такою заявою може вийти. Говорити – то одне, зробити важче. Я учора також думав, що Динамо пройде Пафос, а вийшло все навпаки. Дочекаємося четверга, побачимо, як Шахтар перемагатиме Панатінаїкос.

– Якщо дивитися по грі, то греки, здається, нічим не вразили Арду Турана.

– Панатінаїкос – добре збалансована команда, досвідчена. На папері Шахтар має його перемагати, а на полі все може скластися інакше. У першій грі вони не пропустили і шанси на вихід в останній раунд кваліфікації залишаються рівними.

Дебютний гол на очах у Марадони, дубль на Бернабеу і фатальне рішення – як Саленко підкорював Іспанію