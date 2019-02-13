Динамо потрапило у топ-20 найкультовіших команд в історії футболу за версією France Football

France Football опублікував список з 20-ти клубів, в який потрапили найбільш культові футбольні команди в історії футболу.

У цей рейтинг потрапили клуби, які свого часу внесли свій вклад в розвиток гри або відзначилися видатними досягненнями.

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Першим став голландський Аякс. На другому місці опинився мадридський Реал, а замикає трійку Ліверпуль. Київське Динамо посідає 17-е місце.

Нагадаємо, Динамо двічі вигравало Кубок володарів кубків (1975, 1986) та одного разу Суперкубок УЄФА (1975). Ще тричі кияни пробивалися до півфіналу Кубка чемпіонів/Ліги чемпіонів (1977, 1987, 1999).

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