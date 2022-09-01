"Віктор залишається у Динамо. Він має рік контракту. З можливістю пролонгувати його або допрацювати до літа. Офіційної пропозиції наш клуб не отримував.

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На словах – прозвучала ініціатива агента гравця Пере Гвардіоли. Мовляв, Циганкова хоче Жирона. Фінальна пропозиція – 10 млн у кілька траншів, розтягнутих на два роки. Я ввічливо подякував, але відмовив.

Я вважаю, що лідер Динамо не може залишати команду в останній день трансферного вікна таким чином. Ніби він товар, про який згадали в останню секунду. Погодитися на це можна було лише за умови, що йдеться про топ-команду. Жирона – нехай і клуб із "Сіті груп" – до таких не відноситься. Це рішення було ухвалено свідомо, з розумінням можливих втрат.

Ми дуже любимо та поважаємо Віктора. Він матиме час, щоб своєю грою в Лізі Європи та в УПЛ довести, що він гідний того, чого прагне. Ми вестимемо з ним переговори про продовження контракту, але не збираємось вмовляти чи примушувати насильно. Він – не раб Динамо. Нехай чинить так, як вважає за потрібне.

Я не боюся втратити гравця. Я взагалі нічого не боюся, і на шантажі та ультиматуми не реагую. У житті буває всяке. Ми пам'ятаємо випадок з Ярмоленком, і пам'ятаємо з Коноплянкою... Усі люди різні, але кожен має своє право", – сказав Суркіс у коментарі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, ЗМІ приписували інтерес до Циганкова з боку Севільї, Вільяреала і ПСВ.

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