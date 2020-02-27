Динамо посилило боротьбу з перекупниками квитків – офіційна заява клубу

Київське Динамо оголосило про цілий ряд заходів, спрямовані на боротьбу із шахраями.

"Упродовж кількох років клуб проводить цілеспрямовану політику, направлену на боротьбу з так званими "перекупниками" квитків на футбольні матчі, особами, метою яких є банальна нажива на вболівальниках. З метою максимального унеможливлення випадків незаконного перепродажу квитків керівництвом клубу розроблено ряд дієвих заходів.

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Одним із них є прийняття та реалізація рішення про припинення практики видачі безконтрольних квитків-запрошень на матчі (представникам спонсорів, навчальних закладів, тощо). Натомість запроваджується система цифрових е-квитків для обмеженої кількості вищезазначених категорій осіб, що буде направлятися на їхні електронні адреси в цифровому форматі.

У зв'язку з цим попереджаємо вболівальників про ризики купівлі подібної категорії квитків у сторонніх осіб, які можуть їх пропонувати у вигляді роздруківок або штрих-кодів на телефонах. Нагадуємо, що технічні можливості турнікетів НСК Олімпійський дозволяють тільки одноразовий прохід зі скануванням квитків цих категорій.

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Більше того, якщо на такому квитку стоїть відмітка "Запрошення", це свідчить про те, що шахраю-продавцю квиток дістався безкоштовно і він банально наживається на Вас. При виявленні осіб, які займаються незаконним збутом квитків на матчі ФК Динамо, закликаємо звертатися до патрулюючих на прилеглій до арени території нарядів органів внутрішніх справ.

Висловлюємо щирі сподівання на Вашу свідомість і нагадуємо, що купляючи квитки на матч улюбленої команди легальним способом, Ви робите свій цінний внесок у розвиток клубу та арени, одночасно сприяючи поповненню державної скарбниці", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті Динамо.

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