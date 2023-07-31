Зустріч Оболонь – Динамо відбудеться на день раніше, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

УПЛ 2023/24 офіційно стартувала – звірячий підкат на першій хвилині і промах з метра у дербі Оболоні проти Колоса

Столичне дербі попередньо було заплановане на 5 серпня, але змістилось на 4-те. Клуби дійшли обопільної згоди та звернулися до Прем’єр-ліги з відповідним проханням. Час і місце залишилися незмінними – 17:00 на Оболонь Арені.

Нагадаємо, Динамо розпочало чемпіонат з розгрому Миная (4:1), а новачок еліти розписав нульову нічию з Колосом.

Динамо розгромило Минай у вогняному матчі УПЛ – дубль Ваната, 2 вилучення, привози дебютанта і відчай Ярмоленка