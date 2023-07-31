Динамо попросило перенести дербі проти новачка УПЛ – відома нова дата
17:53 - Читать на русском
Розклад матчів 2 туру української Прем'єр-ліги зазнав незначних змін.
Зустріч Оболонь – Динамо відбудеться на день раніше, інформує офіційний сайт "біло-синіх".
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Столичне дербі попередньо було заплановане на 5 серпня, але змістилось на 4-те. Клуби дійшли обопільної згоди та звернулися до Прем’єр-ліги з відповідним проханням. Час і місце залишилися незмінними – 17:00 на Оболонь Арені.
Нагадаємо, Динамо розпочало чемпіонат з розгрому Миная (4:1), а новачок еліти розписав нульову нічию з Колосом.
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