Київський клуб підготував спеціальний відеоролик на честь Віктора Циганкова, який продовжить свою кар'єру в Іспанії.

Напередодні Віктор Циганков перейшов у Жирону. Іспанський клуб заплатить Динамо 5 мільйонів євро і половину суми від наступного трансферу українця. Контракт вихованця "біло-синіх" з новим клубом розрахований до літа 2027 року.

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Динамо у своєму YouTube-каналі оприлюднило спеціальний відеоролик з найкращими моментами кар'єри Віктора Циганкова в київській команді. Тут і дебютний "офіційний" гол, і розкішні м'ячі у ворота Олександрії, Зорі та інших команд.

У складі першої команди Динамо Циганков дебютував у 2016 році. Виграв 6 трофеїв, зіграв 236 матчів, у яких забив 94 голи.

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