Володимира Малюту, колишнього лікаря Динамо та збірної України, з почестями провели в останню дорогу.

На території стадіону Динамо імені В. Лобановського відбулась церемонія прощання з Володимиром Малютою. Вшанувати його пам'ять та провести в останню путь зібрались чимало людей, зокрема і легенд Динамо, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Серед них – перший віце-президент Динамо Віталій Сівков, екс-футболісти різних поколінь Леонід Буряк, Олександр Заваров, Володимир Веремєєв, Володимир Безсонов, асистент головного тренера "біло-синіх" Олег Гусєв, тренер воротарів Михайло Михайлов, тренери юнацької команди та колеги по медичному штабу.

Володимир Малюта є кавалером Ордену князя Ярослава Мудрого, орденів "За заслуги" І, ІІ, ІІІ ступенів, Заслуженим лікарем України, автором та співавтором безлічі монографій та книг з наукової та практичної медицини.

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