Кендзьора вчора забрав свої останні речі з бази Динамо в Конча-Заспі, повідомляє Ігор Бурбас.

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Його контракт із Динамо мав завершитись через пів року, але поляк вже зараз зумів домовитись про його дострокове завершення. Слід зауважити, що останні 1,5 року Кендзьора провів у грецькому ПАОКу, який очолює Разван Луческу, син Мірчі Луческу.

До слова, Томаш провів у минулому сезоні 47 матчів за ПАОК в усіх турнірах, в яких відзначився 3 забитими голами. В Греції Кендзьору перекваліфікували в центрального захисника. У Динамо Томаш перейшов з познанського Леха в 2017 році. Загалом відіграв у 198 матчах, в яких відзначився 7 голами та 20 асистами.

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