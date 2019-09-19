Динамо дозаявило Шапаренка, Миколенка та ще кількох гравців на Лігу Європи

Динамо розширило свою заявку для участі в груповому етапі Ліги Європи 2019/20. Молоді гравці київського клубу приєдналися до виконавців зі списку А.

Остаточний перелік футболістів Динамо, які зможуть зіграти в Лізі Європи, з'явився на офіційному сайті УЄФА.

Динамо оголосило заявку на груповий етап Ліги Європи – Шапаренко та Миколенко поза списком

Із списку Б штаб Олексія Михайличенка обрав шістьох гравців: воротарі Владислав Кучерук та Руслан Нещерет, захисники Віталій Миколенко і Денис Попов, а також півзахисники Георгій Цітаішвілі і Микола Шапаренко. Нагадаємо, Кучерук, Попов і Цітаішвілі стали переможцями цьогорічного чемпіонату світу U-20, а Миколенко і Шапаренко вже мають чималий досвід виступів за основну команду і навіть збірну України.

Нагадаємо, Динамо розпочне свої виступи в Лізі Європи 2019/20 вже сьогодні – кияни прийматимуть шведський Мальме о 19:55.

Мальме – перший суперник Динамо в ЛЄ: вибивали команду Лобановського, подарували світу Златана, їхній тренер переміг рак