"Динамо показує футбол рівня Другої ліги", – Сабо жорстко розкритикував свою колишню команду

Екс-гравець та тренер київського Динамо Йожеф Сабо поділився думками з приводу поразки "біло-синіх" у матчі з Десною (1:2).

"Результат мене не здивував. Я перед матчем говорив, що киянам буде складно, бо команда Рябоконя дисциплінована і грає у хороший футбол. А в Динамо немає характеру, навіть коли команда програє. Я говорив, що тренер, який прийде, буде мати дуже багато труднощів. На жаль, так воно і є. Навіть не знаю, як Динамо вилізти з цієї ями. З такою грою кияни і в шістку можуть не потрапити. Олексій Михайличенко дає інтерв’ю після гри і говорить, що команда грала на швидкості. Де там була швидкість? Її не було. Все на місці. Десна перекрила фланги і Динамо не знало, що робити. Через таку недоладну гру гості й взяли очки. Куплені футболісти не підсилюють гру. Якби я був тренером, декого з них і в запас не брав би.

"Тири-пири" і назад", – Сабо песимістично налаштований щодо перспектив Динамо у Лізі Європи

Багато журналістів пишуть, що Михайличенко – це тренування по-Лобановському, але я хочу сказати, що Великий Лобановський розробив систему, ідеєю якої була гра вперед. Зараз кияни, в основному, грають назад. Вони забувають, що футбол – це забити супернику гол і грають постійно назад. Що це за футбол такий?! Вербич у збірній грає – в Динамо його не видно. Є гравець збірної Польщі Кенджора. Для чого нам був потрібен Караваєв? Є Миколенко, йому потрібна ігрова практика, але й відпочити дати теж необхідно. Де гравець збірної Хорватії Піварич? Куди зникли ці всі люди?! Як бачимо, не потрібно було міняти Хацкевича. Він довго працював з командою і знав, що і як. Тепер і в них "голова болить", як вибратися з цього всього. Далі гра з Мальме. Думаю, що кияни знову не виграють.

"У Динамо революційна ситуація", або Михайличенко отримав сумний вердикт від гравців: реакція на новий антирекорд

Ще до початку сезону було зрозуміло, що Шахтар стане чемпіоном, а Динамо боротиметься за друге місце. Я говорив про це, але справа не в тому, що вони програли, а в самій грі. Її, як такої, немає. Немає характеру у футболістів. Я хотів би бачити, що хтось взяв і пішов вперед, повів за собою команду, а так – всі, як баранчики. Чесно, я дуже засмучений такою грою. Динамо показує футбол рівня Другої ліги – навіси в середину, а там робіть, що хочете. Та й підбору немає. Якщо ви граєте таким чином, то середня лінія має підхоплювати м’яч, повинен бути підбір. Його немає. В Динамо всі йдуть чи біжать Бог-зна куди. Вся середина вільна. Так Динамо ніколи не грало. Не знаю, хто придумав такий стиль", – розповів Сабо в інтерв’ю сайту 1927.kiev.ua.

Динамо – Десна: Михайличенко доводить до історичного фіаско, в якому екс-динамівець як кат – в Києві уже мінус 13