Динамо разом з іншими жителями Києва страждає від вторгнення російської наволочі.

Цивільний будинок, який уразили ракетою / Фото з відкритих джерел

Столичний клуб на своїй сторінці у Facebook опублікував жахливі наслідки бойових дій у місті.

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"Київ, Україна. Лютий 202. Російські війська продовжують тероризувати Україну, завдаючи ударів по багатоповерхових будинках, навчальних закладах та нафтобазах", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, Київ кілька днів перебуває під бомбардуваннями росіян. Місцеві жителі намагаються вберегтись в укриттях, а наші воїни дають гідну відсіч, утримуючи столицю.

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