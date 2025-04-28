"Динамо показало яйця": Мілевський відреагував на провал Шахтаря в ендшпілі Класичного
28 квітня 10:05 - Читать на русском
Екс-форвард "біло-синіх" Артем Мілевський залишився задоволений результатом матчу 26-го туру між Шахтарем та Динамо (2:2).
завершено
56’ Владислав Ванат
90’ Владислав Кабаєв
6’ Кевін
20’ Егіналдо
56’ Владислав Ванат
90’ Владислав Кабаєв
"Динамо показало яйця у другому таймі, як це було колись", – написав Мілевський у своєму Telegram-каналі.
Порятунок Динамо у доданий час у відеоогляді матчу з Шахтарем – 2:2
Нагадаємо, у центральному матчі туру Динамо ще до середини тайму пропустило від Шахтаря два голи. По перерві Ванат один м'яч відквитав, а на 90+3 хвилині Кабаєв зумів зрівняти.
Таким чином Динамо у турнірній таблиці УПЛ зберегло десятиочкову перевагу над Шахтарем.
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