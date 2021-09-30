Півзахисник мюнхенців Лерой Сане задоволений грою своєї команди, яку та демонструє останні декілька матчів. Не став винятком і поєдинок ЛЧ проти команди Мірчі Луческу (5:0).

"Ми зробили це досить добре. Але Динамо також показало, що вміє добре грати у футбол.

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Ми намагалися грати спокійно. Зрештою, Баварія показала своє домінування. Ми добре відіграли в обороні, нічого не дозволивши супернику. Я щасливий, що зараз все йде так добре", – цитує Сане офіційний сайт Баварії.

До слова, Лероя, який став автором гола і результативної передачі, визнали найкращим гравцем матчу.

Нагадаємо, у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Баварія на власному полі розтрощила Динамо 5:0 і залишилась беззаперечним лідером квартету Е. Динамо з одним пунктом розташувалось третім.

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