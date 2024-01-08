"Кривбас в цьому сезоні показує зрілу та якісну гру. Так само і СК Дніпро-1. Багато команд-несподіванок. В будь-якій команді, де працює Юрій Вернидуб, є дисципліна. Я бачу, завдяки чому вони опинилися серед лідерів. Кожен гравець розуміє, що від нього вимагається в атаці та обороні.

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Та ж Олександрія перебуває не на своєму місці. Вони грають в цікавий футбол. Проблема полягає в тому, що вони багато пропускають, але це відкритий футбол. Мені подобається те, що намагається прищепити своїй команді Руслан Петрович.

В першому колі сподобався Рух тим, що вони не мають багато зірок. В них багато гравців, які представлені в різних збірних. Вони показують динамічний футбол, постійно пресингують. Вони багато пропускають, але мені подобається той стиль, який вони намагаються зробити.

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Віддаю належне Роману Григорчуку та його Чорноморцю. Вони розуміють, яким чином можуть набирати очки. Наскільки їх вистачає грати один в один, стільки і грають. Коли вже бракує сил, грати важкувато.

Динамо в останніх зустрічах показало, що буде боротися за чемпіонство. Шахтарю додало впевненості те, як вони грали в ЛЧ, але в чемпіонаті України не завжди показують ту гру, яку очікують. В УПЛ зараз не так багато іноземців, і наші гравці користуються своїм шансом", – цитує Реброва sport-express.ua.

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