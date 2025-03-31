Динамо "показало Бразилію" в матчі УПЛ – відео трьох п'яток за 5 секунд
Гравці Динамо у матчі 22-го туру УПЛ проти Руха (2:0) могли спокійно хизуватися технічним арсеналом.
Підопічні Шовковського зняли питання щодо переможця ще до перерви, забивши 2 голи без відповіді.
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Футболісти Динамо були настільки впевненими, що почали будувати цілі комбінації п'ятками. Під час одного з розіграшів кияни використали цей елемент три рази упродовж 5 секунд – Шапаренко, ще раз Шапаренко і Кабаєв. "Шо за Бразилія, я не розумію", – емоційно прокоментував епізод Віктор Вацко.
Наступний матч Динамо проведе 2 квітня також проти Руха, але це вже буде чвертьфінал Кубка України.
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