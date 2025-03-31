Підопічні Шовковського зняли питання щодо переможця ще до перерви, забивши 2 голи без відповіді.

Зірка Шахтаря крутим фінтом у стилі Роналдінью пошив у дурні суперника – відео

Футболісти Динамо були настільки впевненими, що почали будувати цілі комбінації п'ятками. Під час одного з розіграшів кияни використали цей елемент три рази упродовж 5 секунд – Шапаренко, ще раз Шапаренко і Кабаєв. "Шо за Бразилія, я не розумію", – емоційно прокоментував епізод Віктор Вацко.

Наступний матч Динамо проведе 2 квітня також проти Руха, але це вже буде чвертьфінал Кубка України.

Динамо легко обіграло Рух та зберегло відрив – Буяльський шикарно асистував Ванату і забив сам