"ФК Динамо (Київ) дякує Віталію за роки, проведені у складі "біло-синіх", і бажає вихованцю клубу успіхів у подальшій кар'єрі в англійській Прем'єр-лізі", – написано на сторінці киян в Instagram.

Миколенко: Бажаю Динамо надалі лише перемог, трофеїв та удачі

Віталій перебрався з табору "біло-синіх" до англійського Евертона. За чутками, "іриски" заплатили за 22-річного захисника збірної України близько 20 млн євро.

У нинішньому сезоні УПЛ Миколенко провів 15 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

Трансфер Миколенка у цифрах і фактах: третій найдорожчий з Динамо і 15-й для Евертона, проєкція в топ-4 АПЛ