Сьогодні, 1 вересня, офіційно стало відомо про перехід Владислава Ваната з Динамо до Жирони.

Ванат офіційно став гравцем Жирони – каталонський клуб підсилився ще одним українцем

Прес-служба київського клубу опублікувала прощальне відео, у якому подякувала українському нападнику за виступи та показала його прощання з одноклубниками. Особливо емоційно цей момент пережив Володимир Бражко, який є давнім другом Ваната.

Контракт 23-річного форварда з іспанським клубом буде чинним п’ять років. Фінансові деталі угоди поки що не розголошують, однак раніше повідомлялося, що трансфер оцінюють у приблизно 20 мільйонів євро. Українець гратиме під номером 19.

Вихованець Динамо дебютував за першу команду у травні 2021 року, провів 119 матчів, забив 50 голів і віддав 19 результативних передач.

