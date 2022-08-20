Київський клуб визначився з гравцями, які виступатимуть у чемпіонаті України.

Динамо подало заявку на новий сезон Прем'єр-ліги, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх". У заявці команди 50 футболістів, але у будь-який момент навіть після початку сезону гравці можуть бути дозаявлені.

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Варто відзначити присутність у списку єдиного легіонера – Томаша Кендзьори. Ще двоє представників основи – Ілля Забарний та Владислав Ванат – через свій вік внесені у список Б.

Список A:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко.

Захисники: Микита Бурда, Томаш Кендзьора, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Микита Кравченко, Денис Попов, Олександр Сирота, Олександр Тимчик.

Півзахисники: Олександр Андрієвський, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко.

Нападники: Денис Антюх, Артем Бєсєдін, Владислав Супряга.

Список Б:

Воротарі: Руслан Нещерет, Юрій Авраменко, Денис Ігнатенко, Дмитро Погорілий.

Захисники: Назар Балаба, Артем Бенедюк, Данило Білоконь, Антон Боль, Костянтин Вівчаренко, Олексій Гусєв, Ілля Забарний, Єгор Сизонюк, Арсеній Філатов.

Півзахисники: Максим Бойченюк, Максим Василець, Артем Грохольський, Іван Котуха, Навін Малиш, Андрій Маткевич, Юрій Михайлів, Артем Слесар, Максим Тетеря, Антон Царенко, Назар Янчишин, Олександр Яцик.

Нападники: Владислав Ванат, Ігор Горбач, Микита Дзень, Максим Зоренко, Дмитро Кремчанін.

Нагадаємо, новий сезон УПЛ стартує 23 серпня. Динамо 1-й тур пропускає через участь у матчі-відповіді плей-офф Ліги чемпіонів проти Бенфіки, тож у чемпіонаті України вперше зіграє 28 серпня з СК Дніпро-1.

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