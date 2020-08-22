"Динамо почало грати в зовсім інший футбол": хавбек Олімпіка відзначив прогрес киян після приходу Луческу

"Пропустили два швидких м'ячі, що стало для нас шоком. Змогли повернутися в гру, забивши красивий м'яч. Повірили, що можемо зачепитися за результат, зрівняти рахунок. Але в другому таймі, після того як Динамо забило, ми не змогли перебудуватися. Добре, що після такої складної гри буде пауза. Буде час все проаналізувати і підготуватися до наступної гри краще. Нам ще потрібно зігратися.

Дебютний розгром Луческу у відеоогляді матчу Олімпік – Динамо

Немає сенсу шукати винних у поразці. Програла вся команда. Динамо сподобалося. Помітно, що вони почали грати в зовсім інший футбол з новим тренером. У них багато сильних молодих футболістів, які повернулися з оренди. Враження від суперника найкращі", – цитує Романовського офіційний сайт Олімпіка.

Додамо, що в наступному турі УПЛ донеччани поїдуть в гості до СК Дніпро-1, а Динамо до чернігівської Десни.

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