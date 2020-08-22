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"Динамо почало грати в зовсім інший футбол": хавбек Олімпіка відзначив прогрес киян після приходу Луческу

12:54 - Читать на русском
"Динамо почало грати в зовсім інший футбол": хавбек Олімпіка відзначив прогрес киян після приходу Луческу
Даніель Романовський / Сайт Олімпіка

Півзахисник Олімпіка Даніель Романовський поділився враженнями від матчу 1 туру УПЛ проти Динамо (1:4).

23’ Сергій Політило
 
Віталій Буяльський 8’
Тарас Завійський 15’
Владислав Супряга 56’
Віктор Циганков 87’
8’ Віталій Буяльський
15’ Тарас Завійський
23’ Сергій Політило
56’ Владислав Супряга
87’ Віктор Циганков

"Пропустили два швидких м'ячі, що стало для нас шоком. Змогли повернутися в гру, забивши красивий м'яч. Повірили, що можемо зачепитися за результат, зрівняти рахунок. Але в другому таймі, після того як Динамо забило, ми не змогли перебудуватися. Добре, що після такої складної гри буде пауза. Буде час все проаналізувати і підготуватися до наступної гри краще. Нам ще потрібно зігратися.

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Немає сенсу шукати винних у поразці. Програла вся команда. Динамо сподобалося. Помітно, що вони почали грати в зовсім інший футбол з новим тренером. У них багато сильних молодих футболістів, які повернулися з оренди. Враження від суперника найкращі", – цитує Романовського офіційний сайт Олімпіка.

Додамо, що в наступному турі УПЛ донеччани поїдуть в гості до СК Дніпро-1, а Динамо до чернігівської Десни.

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Даніель Даніель Романовський Олімпік - Динамо Динамо Динамо Олімпік Олімпік Мірча Мірча Луческу
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