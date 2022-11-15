"Динамо обов'язково буде підсилюватися взимку, тому що потрібно виправляти ситуацію у внутрішньому чемпіонаті, це найголовніше. Але я знову скажу: Луческу зараз зорієнтований на те, щоб подивитися на молодь.

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Дуже непогано виглядає Лонвейк, який, якби забив Колосу, взагалі став би героєм. Але помітно, що позиція лівого півзахисника для нього не зовсім органічна. Думаю, що матиме шанс і Перріс до зимової перерви. У Луческу є таке правило, що він дає грати молодим футболістам лише тоді, коли команда грає добре, коли йдуть результати.

Думаю, що підсилення буде не лише з України. Позиції? Зрозуміло, що будуть в Динамо шукати нападника. Це 100%, бо вже перебрали всіх, кого можна. Так, є Ванат. Але ми бачили в матчі з Колосом напад киян без Ваната. Вийшов Бєсєдін у першому таймі – не дуже, вийшов Гармаш – це не його позиція.

Є великі сподівання на Ваната, який підвів тим, що дуже швидко заробив свої 4 жовті картки, і у матчі з Колосом його сильно не вистачало. Плюс Шапаренко, який десь із другої частини підготовчого періоду зможе повернутися і буде готуватися на весняний період. Я так розумію, що будуть ще шукати крайніх захисників. Ось такі пріоритети", – заявив Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Динамо наразі посідає 5 місце в УПЛ, відстаючи від СК Дніпро на 12 очок, а від Шахтаря – на 7. Євросезон 2022/23 для киян вже завершений – команда Мірчі Луческу вилетіла від Бенфіки у кваліфікації ЛЧ, а в Лізі Європи посіла останнє місце групи, набравши лише одне очко.

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