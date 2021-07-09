Київське Динамо може внести корективи у свої другі літні збори.

Кияни планували повернутись із других тренувальних зборів 20 або 21 липня, проте тепер можуть продовжити свою підготовку до 24 липня, повідомляє Telegram-канал Динамо Киев Inside.

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Meta-ratings зазначає, що Динамо може провести додатковий спаринг, оскільки матч за Суперкубок та стартовий тур чемпіонат України були перенесені на пізніші дати. Цікаво, що тепер "біло-сині" проводитимуть свою підготовку не у Швейцарії, а в Австрії.

Додамо, що динамівці вилетять на другий тренувальний збір 10 липня. До команди також мають приєднатись гравці, які виступали на Євро-2020.

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