Динамо увійшло в перемовини щодо центрального півзахисника СК Дніпро-1 Валентина Рубчинського, повідомляє "ТаТоТаке".

СК Дніпро-1 поки не визначився щодо свого майбутнього – відома дата фінального рішення

Раніше майбутнє 22-річного хавбека пов'язували з Карпатами та Шахтарем. Певну зацікавленість проявляє також Полісся. Однак, за інформацією джерела, нині найближче до трансферу гравця перебуває саме Динамо.

Нагадаємо, Рубчинський – вихованець Дніпра. У структурі СК Дніпро-1 з 2019 року. Виступав в оренді у Нікополі. З літа 2022-го – твердий гравець основи і один з лідерів команди. Минулого сезону забив 1 гол і віддав 5 асистів у 35 матчах. Його контракт з дніпрянами чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

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