Динамо планує отримати солідну компенсацію за оренду Сідклея

Динамо готове відпустити Сідклея у бразильський Корінтіанс лише на своїх умовах.
Зокрема, київський клуб хоче отримати за однорічну оренду 26-річного флангового захисника 1 мільйон євро, повідомляє Globo Esporte.
Сідклей хоче покинути Динамо через сімейні обставини
Водночас зазначається, що бразильський клуб планує взяти футболіста в оренду безкоштовно і платити йому тільки зарплату. Динамівець раніше виступав за Корінтіанс у 2018 році.
Авторитетний портал Тransfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйони євро. Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2023 року.
Нагадаємо, в поточному сезоні Сідклей не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо. Він перейшов у київський клуб влітку 2018-го з Атлетіко Паранаенсе.
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