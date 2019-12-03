Динамо планує отримати солідну компенсацію за оренду Сідклея

Динамо готове відпустити Сідклея у бразильський Корінтіанс лише на своїх умовах.

Зокрема, київський клуб хоче отримати за однорічну оренду 26-річного флангового захисника 1 мільйон євро, повідомляє Globo Esporte.

Сідклей хоче покинути Динамо через сімейні обставини

Водночас зазначається, що бразильський клуб планує взяти футболіста в оренду безкоштовно і платити йому тільки зарплату. Динамівець раніше виступав за Корінтіанс у 2018 році.

Авторитетний портал Тransfermarkt оцінює гравця в 4,5 мільйони євро. Його контракт з українським клубом розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, в поточному сезоні Сідклей не зіграв жодного офіційного матчу за Динамо. Він перейшов у київський клуб влітку 2018-го з Атлетіко Паранаенсе.

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