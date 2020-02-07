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Динамо підтвердило трансфер Дерліса Гонсалеса

21:16 57 Читать на русском
Динамо підтвердило трансфер Дерліса Гонсалеса
Дерліс Гонсалес / ФК Динамо

Дерліс Гонсалес остаточно покинув Динамо. Київський клуб підтвердив перехід парагвайця в Олімпію з Асунсьйона.

Дерліс Гонсалес офіційно завершив свій київський етап кар'єри. 7 лютого парагваєць підписав контракт з Олімпією з Асунсьйона, яка кількома годинами раніше оголосила про перехід 25-річного нападника.

Дерліс Гонсалес покинув Динамо та перейшов у Олімпію

Тепер же відхід Дерліса підтвердив і офіційний сайт Динамо. Форвард став гравцем Олімпії на постійній основі – парагвайський клуб викупив права на гравця. Інші деталі угоди сторони домовились не оприлюднювати. До слова, саме з Олімпії Гонсалес у 2014 році переїхав у Європу.

Раніше повідомлялося, що Динамо отримає 5 млн доларів за половину прав на Гонсалеса. Дерліс перейшов з Базеля до Динамо влітку 2015 року, тоді "біло-сині" заплатили швейцарцям близько 9,3 млн євро. З літа 2018 року форвард збірної Парагваю виступав на правах оренди у складі бразильського Сантоса. За період, проведений у футболці Динамо, Гонсалес провів 86 матчів, забив 12 м’ячів та відзначився 15 результативними передачами.

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