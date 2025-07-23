Як повідомлялось раніше, сумна звістка надійшла зі стану чемпіонів України – загинув батько гравця Динамо Анхеля Торреса, Хуан Анхель Торрес Роа. Футбольний клуб Динамо заявив про свою підтримку у зв’язку з втратою своєму гравцеві та його родині.

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"У цей складний час ми разом з тобою, Анхель. Уся команда, тренерський штаб і керівництво клубу поділяють твій біль і сумують разом з твоєю родиною", – йдеться в офіційній заяві Динамо.

Окремо слова підтримки висловив президент київського клубу Ігор Суркіс: "Хочу висловити щирі та глибокі співчуття Анхелю Торресу у зв’язку з тяжкою втратою – загибеллю його батька. Нехай світла пам’ять про батька буде джерелом сили, а любов і підтримка близьких допоможуть пережити цей біль. Впевнений, що він пишався тобою! Футбольна сім’я Динамо завжди поруч. Ми поділяємо твій сум та сумуємо разом із тобою".

Нагадаємо, що в травні Динамо повідомило про укладення контракту з Анхелем Торресом на 3 роки.

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