Київський клуб зробив офіційну заяву, в якій оприлюднив прізвища гравців, хворих на COVID-19.

Нагадаємо, ввечері 1 листопада з'явилася інформація про нові позитивні випадки коронавірусу серед гравців та тренерів Динамо. Київський клуб підтвердив наявність нових інфікованих.

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Позитивні тести здали Микола Шапаренко, Денис Гармаш, Міккел Дуелунд, Олександр Караваєв, Георгій Цітаішвілі та Тудор Белуце. Крім того, позитивний результат дали тести асистента головного тренера Еміла Караса та чотирьох представників персоналу команди, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Всі інфіковані перебувають на самоізоляції та почуваються задовільно. Нагадаємо, раніше COVID-19 діагностували у Дениса Бойка, Віталія Миколенка, Георія Бущана, а також тренера з фізичної підготовки.

До слова, киянам вже в середу, 4 листопада, у рамках 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів доведеться зіграти виїзний поєдинок проти Барселони, а за кілька днів, 8 листопада, протистояти Шахтарю у 9 турі української Прем'єр-ліги.

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