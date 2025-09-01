Нсіала перейде до Динамо на правах оренди до кінця сезону, повідомляє The Scottish Sun.

Французький захисник провів три роки у структурі Мілана, після чого перебрався до Рейнджерс, однак у шотландському клубі він закріпитися не зумів. У минулому сезоні Клінтон Нсіала провів 17 матчів за Рейнджерс, забив 1 гол та віддав 2 асисти. Портал Transfermarkt оцінює вартість 21-річного футболіста в 500 тисяч євро.

До слова, наразі Динамо очолює турнірну таблицю чемпіонату України. В доробку киян 12 очок після чотирьох турів.

