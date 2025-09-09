Асистентом головного тренера Олександра Шовковського став Артем Яшкін, який відповідатиме за підготовку нападників першої команди, повідомляє прес-служба клубу.

Яшкін добре відомий уболівальникам Динамо: він виступав за киян у 1998-2002 роках, тричі ставав чемпіоном України та двічі здобував Кубок країни. Також у його кар’єрі були виступи за столичний Арсенал, клуби Південної Кореї, В’єтнаму та Латвії, де він двічі вигравав чемпіонат і Кубок. На міжнародному рівні Яшкін провів 8 матчів за збірну України.

Після завершення кар’єри футболіста він працював у структурі Динамо, тренуючи академічні групи, а згодом долучився до тренерського штабу Руху.

Зазначимо, що Артем Яшкін – уродженець Росії, але після того, як став гравцем Динамо, взяв українське громадянство та виступав за національну команду.

