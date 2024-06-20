Захисник Форталези Браян Себальйос переходить до Динамо з Києва, повідомляє колумбійський журналіст Карлос Артуро Аранго. Контракт між сторонами буде підписано найближчим часом.

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Джерело не розкриває суму трансферу, проте раніше у бразильських ЗМІ згадувалася цифра в 1,5 мільйона доларів. Також раніше повідомлялося, що Браян прибуде до Києва 21 червня, пройде медогляд і підпише всі необхідні документи для завершення трансферу.

Нагадаємо, угода Себальйоса з Форталезою чинна до 31 грудня 2026 року. Минулого сезону 23-річний гравець виступав на правах оренди за Атлетіко Хуніор, де провів 20 поєдинків та забив один гол. Transfermarkt оцінює його у 850 тисяч євро.

До слова, Карлос Артуро Аранго – це відомий колумбійський журналіст, який має 121,7 тисячі підписників у Твіттері та є джерелом, якому довіряють.

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