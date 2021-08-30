"Вітінью зараз перебуває у Києві, проходить медогляд. Якщо все буде гаразд, то завтра буде оголошено про трансфер цього футболіста в Динамо.

"Він благав, мало не плакав, аби його відпустили": Луческу – про долю двох "бунтівників" Динамо

По Жерсону Родрігесу йдуть дуже серйозні переговори із Салернітаною. Цілком можливо, що завтра Жерсон поїде до Італії. Але питання ще не остаточно вирішено. Луческу дав добро і на трансфер Вітінью, і на те, щоб Родрігес залишив Динамо. Як виявилося, саме тренер мав претензії до гри цього легіонера", – заявив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, раніше Динамо відпустило захисника Сідклея в грецький ПАОК.

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