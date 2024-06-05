"Піхальонок покидає СК Дніпро-1 і переходить в Динамо. Вже є домовленість між клубами.

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Є бажання самого футболіста, який не хотів переходити в Шахтар, а от в Динамо він хоче", – сказав Вацко у програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ раніше Піхальонок відмовився повертатись у Шахтар, вихованцем якого є (Динамо запропонувало за хавбека збірної України суму в районі 2,5-3 млн доларів, а "гірники" спробували перебити пропозицію).

До слова, у сезоні, що минув, Олександр провів за дніпрян 31 матч у всіх турнірах, в яких забив 12 голів і віддав 12 асистів. Його контракт чинний до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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