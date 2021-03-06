Склад Динамо найближчим часом має поповнитись двома молодими виконавцями з полтавської Ворскли, стверджує Динамоманія.

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Олег Власов та Ілля Гаджук зараз перебувають у статусі вільних агентів та будуть внесені у заявку киян на сезон. Видання зазначає, що 18-річні гравці мають підсилити молодіжну команду U-21, яка взимку втратила кількох виконавців.

Гаджук грає у півзахисті, за полтавців виступав у командах U-19 та U-21. Також хавбек вже встиг дебютувати в УПЛ, зігравши 4 хвилини в матчі проти Колоса. Власов виступав на позиції вінгера у молодіжках Ворскли і має у своєму активі 13 хвилин у Прем'єр-лізі проти Динамо.

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