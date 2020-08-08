Динамо підписало Шевченка – одного з головних талантів академії Шахтаря

Про цей трансфер повідомив агент ФІФА Максим Карагодін у своїх соцмережах: "У Динамо Київ новий Шевченко! А тим часом у нас в Чугуєві зростає мегаталант".

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Варто зауважити, що Шевченку лише 14 років, але його можна назвати справжньою зірочкою свого віку. Зокрема взимку Олександр допоміг Шахтарю U-14 виграти міжнародний турнір Minsk Cup-2020, де отримав приз найкращому нападнику. Цікаво, що у фіналі було обігране саме Динамо.

Додамо, що футболом Шевченко починав займатися в академії ДЮСШ Восток (Харків), а сезон 2019/20 провів у складі донецького Шахтаря, за який в першості ДЮФЛУ зіграв 11 матчів та забив 7 голів.

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