Півзахисник продовжив контракт з "біло-синіми" на 3 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

В Іспанії назвали 6 найбільших українських талантів, Динамо випереджає Шахтар: "Він – бестія"

Відзначимо, що Антон Царенко став одним із українських талантів, на якого звернув увагу іспанський журналіст Фермін Суарес. Гравець отримав найбільше компліментів: "Він – бестія. 1-2 дотики, прекрасне розуміння гри, завжди колосальна робота на команду, грає з дивовижною легкістю".

У поточному сезоні на рахунку 17-річного півзахисника 14 матчів у чемпіонаті U-19 та 8 забитих м'ячів. За минулий сезон, перший для нього у категорії U-19, Царенко провів 24 ігри та забив 6 м'ячів.

Поворот ліворуч для Динамо – "новий Мане" гучно грюкає в двері обойми Луческу та повинен втекти від команди-паразита