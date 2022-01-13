Динамо підписало новий контракт з юним талантом – він привернув увагу з Іспанії
Півзахисник Динамо U-19 Антон Царенко поставив підпис під новою угодою з київським клубом.
Півзахисник продовжив контракт з "біло-синіми" на 3 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Відзначимо, що Антон Царенко став одним із українських талантів, на якого звернув увагу іспанський журналіст Фермін Суарес. Гравець отримав найбільше компліментів: "Він – бестія. 1-2 дотики, прекрасне розуміння гри, завжди колосальна робота на команду, грає з дивовижною легкістю".
У поточному сезоні на рахунку 17-річного півзахисника 14 матчів у чемпіонаті U-19 та 8 забитих м'ячів. За минулий сезон, перший для нього у категорії U-19, Царенко провів 24 ігри та забив 6 м'ячів.
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