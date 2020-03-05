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Динамо підписало новий контракт з Русиним

14:58 3209 Читать на русском
Динамо підписало новий контракт з Русиним
Назарій Русин / Сайт Динамо

Динамо продовжило угоду з молодим нападником Назарієм Русиним.

Оновлений контракт форварда чинний до 28 лютого 2025 року, інформує офіційний сайт клубу.

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Русин приєднався до Динамо у 2015 році і з того часу встиг відзначитися 7 голами у 25 матчах за "біло-синіх". Сезон 2019/20 нападник розпочинав у оренді за луганську Зорю, однак столичний гранд вирішив повернути його взимку. Русин виходив у основі команди Михайличенка на матчі проти Ворскли та СК Дніпро-1, м'ячів не забивав.

Нагадаємо, до переїзду у Київ 21-річний гравець виховувався у дитячо-юнацькій системі Львова.

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