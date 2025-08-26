Польський тренер Мацей Кендзьорек увійшов до тренерського штабу Олександра Шовковського в київському Динамо, повідомляє клубна прес-служба. Кендзьорек – тренер-аналітик та спеціаліст зі стандартних положень.

Динамо дозаявило 11 футболістів на сезон УПЛ

Останнім клубом Мацея був польський Радом'як, який він очолював з грудня 2023 по травень 2024 року. Під керівництвом Кендзьорека команда зіграла 17 матчів у Екстраклясі, виграла 5, програла 8 та у 4 зіграла внічию. Крім Радом'яка, Мацей працював асистентом головного тренера у Ракуві, Арці та Леху. Крім того, він допомагав готувати молодіжну збірну Польщі до Євро-2019.

Впродовж своєї кар'єри Мацей вигравав Другу та Першу лігу Польщі, а також став чемпіоном Екстракляси під час роботи в Леху.

Наразі Динамо посідає перше місце у турнірній таблиці УПЛ, в доробку підопічних Олександра Шовковського 9 очок після трьох турів чемпіонату. У своєму наступному матчі кияни зустрінуться з Маккабі Тель-Авів у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Гра відбудеться 28 серпня, початок – о 21:00 за київським часом.

Динамо у меншості програло Маккабі, пропустивши три голи – кияни близькі до вильоту в Лігу конференцій