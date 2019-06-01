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Динамо підписало контракт з Кадірі, – ЗМІ

21:43 957 Читать на русском
Динамо підписало контракт з Кадірі, – ЗМІ
Мохаммеда Кадірі / Без Формата

Київське Динамо підписало контракт з Мохаммедом Кадірі, який виступав за тульський Арсенал.

Динамо підписало півзахисника Аустрії Мохаммеда Кадірі, повідомляє Ghana Soccernet. Деталі і сума угоди не розголошуються.

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23-річний футболіст починав кар'єру в Гани Ашанті Голд, після чого переїхав до віденської Аустрії.

Минулий сезон на правах оренди провів в тульському Арсеналі, за який зіграв 27 матчів, забив 2 голи і зробив 4 ассисти.

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