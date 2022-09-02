Тренерський штаб на чолі з Мірчою Луческу, схоже, влітку отримає не лише Владислава Кабаєва.

Влітку "біло-сині" не були активними на трансферному ринку. Наразі їм вдалось підписати лише півзахисника Зорі Владислава Кабаєва.

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"Вчорашнє трансферне вікно на вхід для Динамо завершилось результативно. Підписані два заморські (з країн, що омиваються океанами) гравці атаки. Плюс повернення Діалло. Деталі залишимо офіційному ресурсу", – йдеться у Telegram-каналі Динамо Киев Inside.

Раніша була інформація про можливе підписання Кахіма Парріса з Ямайки, який виступає за словенський Копер. Його контракт з клубом чинний до літа 2025 року. Ім'я другого потенційного новачка поки залишається у таємниці.

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