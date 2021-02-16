Динамо піднялося на одну сходинку – з 60-ї на 59-ту. Шахтар не може похвалитися прогресом, проте "гірники" зберегли за собою престижне 21 місце, повідомляє Euro Club Index.

Шахтар випередить Динамо у наднапруженій боротьбі – CIES спрогнозував чемпіона УПЛ 2020/21

У топ-10 жодних змін немає. Найкращим клубом Європи залишається Баварія, а Манчестер Сіті та Барселона замикають трійку лідерів. У топ-100 найбільший прогрес показав ЛАСК (+9 сходинок), натомість Ренн звалився аж на 16 позицій.

Нагадаємо, що Динамо і Шахтар посіли треті місця у групі Ліги чемпіонів, тому продовжують єврокубковий шлях у Лізі Європи.

"Металіст в Аргентині пам'ятають досі": оплакує Марадону, хвалить Карраскаля і дає пораду Динамо та Шахтарю