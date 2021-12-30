Угода щодо трансферу Абади фактично оформлена, документи мають бути підписані вже завтра, 31-го грудня.

Динамо оформило перший зимовий трансфер – батько гравця підтвердив перехід

За інформацією Sports Walla, ізраїльтянин прибуде до Києва у неділю, 3-го січня. Угода з Динамо розрахована до 2026 року. За цей період гравець заробить близько 2 млн євро, тобто по 400 тисяч на рік. Також зазначається, що окрім Динамо та Шахтаря, на гравця претендували й інші клуби Східної Європи.

До слова, Ліель у 13 матчах поточного чемпіонату Ізраїлю забив 4 голи та віддав 3 асисти. Абада також грає за молодіжну збірну своєї країни. Зауважимо, що атакувальний хавбек вважається одним із найбільших талантів Маккабі після Манора Соломона, який у 2019-му перебрався у Шахтар.

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