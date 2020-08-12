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Динамо підготувало солідну суму на забивного форварда з досвідом виступів у топ-чемпіонаті

11:41 - Читать на русском
Динамо підготувало солідну суму на забивного форварда з досвідом виступів у топ-чемпіонаті
Антоніо Чолак / Фото з відкритих джерел

Київський клуб близький до підписання найкращого бомбардира чемпіонату Хорватії Антоніо Чолака.

Центральний форварт Рієки Антоніо Чолак зацікавив київське Динамо, повідомляє видання Sportske Novosti.

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26-річний нападник, що є одним з трьох найкращих голеадорів чемпіонату Хорватії минулого сезону (20 голів), вже отримав пропозицію від киян. Трансфер хорвата оцінюється в межах 4-5 млн євро, що мало б повністю задовольнити запити керівництва Рієки.

До слова, Динамо не єдиний претендент на гравця – інтерес до футболіста також проявляють грецький ПАОК та загребське Динамо. Однак, як зазначає видання, на даний момент вони не можуть дозволити собі заплатити за хорвата необхідну суму.

Нагадаємо, Чолак розпочинав свою футбольну кар'єру у Німеччині. Встиг пограти за Карслруе, Нюрнберг, Кайзерслаутерн, Дармштадт, Інгольштадт та польську Лехію. До Рієки приєднався у січні 2018-го на правах оренди, а в липні 2019 року став повноцінним гравцем хорватського клубу. У минулому сезоні провів за Рієку у всіх турнірах 40 матчів, в яких забив 26 голів і віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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