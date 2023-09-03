"Я б на місці Мірчі Луческу давно за власною ініціативою пішов би у відставку. Адже динамівці під його керівництвом деградують.

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Але з якихось причин такий стан речей клубне керівництво влаштовує.

З іншого боку, румунський фахівець звик, що у нього раніше не було проблем із запрошенням кваліфікованих легіонерів. В Динамо цього немає, а розрахунок на власних вихованців не виправдовує себе навіть на внутрішній арені, де один із грандів став звичайнісіньким середняком, якого ніхто не боїться. Такі реалії", – сказав Гецко у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Динамо стартувало у поточному сезоні УПЛ з двох перемог і поразки. У Лізі конференцій "біло-сині" з горем навпіл змогли пройти грецький Аріс, але Бешикташ киянам виявився не під силу.

Динамо вперше за 18 років не вийшло у груповий етап єврокубка – кияни знову програли Бешикташу в Лізі конференцій