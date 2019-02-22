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Динамо першим дізнається суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи

10:33 4892 Читать на русском
Динамо першим дізнається суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи
Динамо / ФК Динамо Київ

Київське Динамо під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи першим дізнається свого суперника.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що київське Динамо першим дізнається свого суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Причиною тому є розведення між собою клубів з України та Росії. Це правило діє з сезону 2014/15 після анексії Криму та окупації Донбасу.

Жеребкування відбудеться сьогодні, 22 лютого, о 14:00 за київським часом.

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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Жеребкування ЛЄ УЄФА
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